Metro Holding suç duyurusunda bulundu: Tera Portföy ve yöneticileri de listede

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Borsa İstanbul’da işlem gören Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO), Vanet A.Ş. (VANGD) hakkında yürüttüğü hukuki sürece ilişkin KAP’a açıklamada bulundu.

Şirket, mevcut Vanet yönetim kurulu üyeleriyle ilgili suçlamalara konu olduğunu belirttiği bazı Vanet hissedarları ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Metro Holding'in açıklamasına göre suç duyurusunun kapsamına Tera Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri, Tera Finansal Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri de dahil edildi.

Genel kurul vekaletleri de soruşturma kapsamında

Şirket ayrıca geçmiş dönem genel kurullarında, “hayatın olağan akışına aykırı olarak” farklı kişilerden olağan dışı şekilde vekalet topladığını ve genel kurullara katıldığını belirttiği kişiler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Metro Holding, söz konusu suç duyurusunun Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103, 107 ve 108'inci maddeleri uyarınca yapıldığını açıkladı.

KAP bildiriminde, suç duyurusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na tevzi edildiği belirtildi.