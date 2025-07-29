Metro İstanbul duyurdu! Birçok hatta sefer saatleri uzatılacak

İstanbul’da en yoğun kullanılan ulaşım araçlarından metro için önemli bir duyuru yapıldı. Metro İstanbul, 30 Temmuz Çarşamba’yı 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece birçok hatta seferlerin uzatılacağını bildirdi.

Seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu

Metro İstanbul’un yaptığı duyuruda, M1A, M1B, M2, M4, M5, M6, M7 ve M8 metro hatlarının 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.