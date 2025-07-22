Metro İstanbul duyurdu: İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapanacak.
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapanacak. Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapanacak.
Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.