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Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

Haber Merkezi
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Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verildiği duyuruldu

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edildi. Duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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