Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.
Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verildiği duyuruldu
Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edildi. Duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 12, 2024
Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir.