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Metro İstanbul’da uzlaşı sağlandı: Grev kararı iptal edildi

İBB iştiraki Metro İstanbul ile TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Haber Merkezi
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Metro İstanbul’da uzlaşı sağlandı: Grev kararı iptal edildi
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Metro İstanbul ile Demiryolu-İş arasında bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmesi yürütülüyordu.Yasal takvim ve arabuluculuk aşamalarında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle sendika, 27 Mayıs itibarıyla grev kararı almıştı. Ancak devam eden görüşmeler sonucunda süreç mutabakatla tamamlandığı için grev kararı iptal edildi.

"Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık"

Süreç boyunca, sürdürülebilir ulaşım hizmeti ile çalışan haklarını birlikte gözettiklerini duyuran Metro İstanbul; 2.653 sendikalı çalışanı kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Uzlaşıya ilişkin açıklama, Metro İstanbul adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy tarafından yapıldı. Dr. Soy, sosyal medya hesabından sözleşmenin imzalandığını duyurarak “Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, hayırlı olsun. Tüm işçi ve işveren temsilcisi arkadaşlarımı emekleri için kutluyor, İBB yönetimine destekleri için teşekkür ediyorum. Metro İstanbul, hem çalışanlarının emeğini hem de 16 milyon İstanbullunun kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hakkını koruyarak, İstanbulluları sevdiklerine, işlerine ve evlerine güvenle ulaştırmaya devam edecektir." dedi.

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