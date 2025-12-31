Metro İstanbul'dan 2025 özeti: İşte metroda unutulan en ilginç eşyalar

Metro İstanbul’un resmi verilerine göre, 2025 yılı içerisinde toplam 49 bin 410 eşya unutularak Kayıp ve Bulundu Ofislerine teslim edildi.

İstatistiklere göre İstanbul’un en yoğun hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattı, "en unutkan hat" unvanını kazandı.

Zaman dilimi olarak ise İstanbulluların en çok eşya unuttuğu dönem Ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Unutulan eşyalar arasında en büyük grubu İstanbulkartlar oluşturdu.

Verilere göre tam 23 bin 100 adet İstanbulkart sahipleri tarafından metro araçlarında veya istasyonlarda bırakıldı.

Metro İstanbul’un "En İlginç Unutulanlar" listesi ise görenleri hayrete düşürdü.

İşte günlük kişisel eşyaların çok ötesine geçen listede yer alan eşyalar:

Darbuka ve Tenis raketi

Oyun konsolu (PlayStation)

Elektrikli süpürge ve Perde

E-skuter ve Bisiklet