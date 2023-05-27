Metro İstanbul’dan tren sürücüsüne duygulandıran sürpriz

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, 23 yıllık çalışanını alkışlarla emeklilik yolculuğuna uğurladı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda Tren Sürücüsü olarak görev yapan Kemal Melemez, alkışlarla son seferini yaptı.

Zeytinburnu istasyonuna son kez yaklaşırken araçta, “Sayın yolcularımız, yıllardır sizleri evinize, sevdiklerinize ya da işinize ulaştıran tren sürücümüz Kemal Melemez’e bugün bir sürprizimiz var. Şu an son seferini gerçekleştirerek emekliye ayrılan Kemal Beye 23 yıl boyunca bayram, tatil demeden İstanbul’a verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve sevdikleri ile birlikte keyifli bir emeklilik hayatı diliyoruz. İyi yolculuklar Kemal Melemez.” anonsu yapıldı.

Tüm takımın imzaladığı forma hediye edildi

Makinist kabininden araçtaki yolcuların alkışları ile çıkan Melemez, peronda Genel Müdür Özgür Soy, şirket üst yönetimi ve çalışma arkadaşları tarafından çiçekler, alkışlar ve pankartlarla karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Genel Müdür Soy, Trabzonlu ve Trabzonsporlu olan Melemez’e imzalı Trabzonspor forması hediye etti. Özgür Soy, “Kemal Bey’e 23 yıl boyunca gece, gündüz, bayram, tatil demeden İstanbul’a verdiği emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün son seferini gerçekleştirirken kendisini yalnız bırakmak istemedik ve bir sürpriz ile eşlik ettik. Metro İstanbul ailesi olarak sevdikleri ile birlikte keyifli bir emeklilik hayatı diliyoruz” dedi.

“23 yıl hep güzel hatıralar ile geçti”

Kendisine yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Kemal Melemez, “Duygulanmamak elde değil. Yaklaşık 23 yılım burada geçti, hep de güzel hatıralar ile geçti. Bütün çalışma arkadaşlarıma çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Melemez, çalışma arkadaşları ve yolcular ile birlikte kemençe ve tulum eşliğinde şarkı söyleyip horon tepti.