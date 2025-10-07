  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Metro İstanbul'dan valiz kararı: Ağırlık sınırı ve ek ücret getirildi
Takip Et

Metro İstanbul'dan valiz kararı: Ağırlık sınırı ve ek ücret getirildi

Metro İstanbul, güvenlik ve konfor gerekçesiyle 30 kilodan ağır veya belirlenen ölçülerden büyük valizlerin metroya alınmayacağını, fazla valiz için ek ücret uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Metro İstanbul'dan valiz kararı: Ağırlık sınırı ve ek ücret getirildi
Takip Et

Metro İstanbul, hem yolcu konforu hem de güvenlik için büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağını, fazla valiz için ek ücret uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yolcu yoğunluğunun arttığı metro hatlarında güvenlik ve konforu korumak amacıyla valiz taşıma kuralları yeniden hatırlatıldı.

Metro İstanbul açıklamasında, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı, “kamping tipi büyük çantalar”ın da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceğine yer verildi.

Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtilen açıklamada, “Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz” denildi.

Yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahminiYeni bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte 2026 yılı zam tahminiEkonomi
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 7 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecekTrafikte hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecekGündem
Yumurtada dalgalanma sürüyor: Bir ayda 40 kuruş arttı, bu hafta 35 kuruş düştüYumurtada dalgalanma sürüyor: Bir ayda 40 kuruş arttı, bu hafta 35 kuruş düştüEkonomi

 

Gündem
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Kütahya'da "imitasyon altın" satışı yasaklandı
Kütahya'da "imitasyon altın" satışı yasaklandı
Maliye zenginlerin jetlerinden ilave vergi alacak!
Maliye zenginlerin jetlerinden ilave vergi alacak!
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat!
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü