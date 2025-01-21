Metrobüs kaza yaptı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
Zincirlikuyu metrobüs durağında bariyere çarpan boş metrobüs nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zincirlikuyu metrobüs durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, bariyere çarptı. Kaza yapan metrobüsün boş olduğu öğrenildi.
Kazada 4 araç ve metrobüste hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Gündem