  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Metrobüs kaza yaptı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
Takip Et

Metrobüs kaza yaptı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

Zincirlikuyu metrobüs durağında bariyere çarpan boş metrobüs nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Metrobüs kaza yaptı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
Takip Et

Zincirlikuyu metrobüs durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, bariyere çarptı. Kaza yapan metrobüsün boş olduğu öğrenildi.

Kazada 4 araç ve metrobüste hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıGündem

 

Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...Gündem

 

Gündem
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...
Kartalkaya'daki yangın faciasında kimler öldü? Kim ne dedi? İhmal iddiaları gündemde...
Aşçı Eslem Uyanık yangın faciasında hayatını kaybetti
Aşçı Eslem Uyanık yangın faciasında hayatını kaybetti
Adem Metan: Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir
Adem Metan: Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir
Bakan Göktaş: Bolu'ya 13 psikososyal destek ekibi gönderildi
Bakan Göktaş: Bolu'ya 13 psikososyal destek ekibi gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 günlük milli yas ilan edildi
Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi