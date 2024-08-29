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Metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA
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Metrobüs kazasına ilişkin yeni gelişme: Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverildi.

Gözaltındaki M.Ç ile diğer denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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