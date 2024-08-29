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Metrobüs kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı: İşte kazanın nedeni

Sefaköy'deki metrobüs kazasından sonra gözaltına alınan iki sürücüden birinin ifadesi ortaya çıktı. Şoför ifadesinde, bypass yolunun kör noktaya açıldığını ve herhangi bir uyarı işareti bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Metrobüs kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı: İşte kazanın nedeni
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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazayla ilgili 2 metrobüsün sürücüleri ve 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücülerden birinin ifadesine Habertürk ulaştı.

"Metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim"

Buna göre, şoförün ifadesi şöyle:

"Söğütlüçeme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim, ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması."

Ön rapor: İşaret yoktu

Öte yandan kazaya ilişkin hazırlanan ön raporda "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

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