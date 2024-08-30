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Metrobüs kazasında yeni gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Küçükçekmece'de dün yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Metrobüs kazasında yeni gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkiinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaza kapsamında daha önceden gözaltına alınan 4 kişiden metrobüs sürücüsü ile denetim amiri, emniyetteki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla salıverilmiş, D.M.Ç. ile diğer denetim amiri Ş.Y. adliyeye sevk edilmişti.

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