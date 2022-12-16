Metrocity AVM’de yangının sebebi kapalı eğlence işletmesi

İstanbul Şişli'de bulunan Metro City AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alışveriş merkezi yoğunluğunun en yüksek olduğu Levent’te 2003’te hizmete başlayan Metro City’de yangın çıktı. AVM’nin Genel Müdürü Ali İhsan Atar, epeydir kapalı olan bir eğlence işletmesinden meydana gelen bir arızanın yangına yol açtığını söyledi. Atar, can kaybının yaşanmadığı olaydan alt katlarda yer alan mağazaların etkilenmediğini söyledi.

Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki iki katlı alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü. Ekipler, yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale etti.

AVM'nin önündeki metro girişi açıldı

Polis ekipleri AVM'nin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yapılan müdahale sonucu yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri elinden hafif yaralandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla itfaiye araçları bölgeden ayrılırken, olay yeri ekipleri de yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının başlamasının ardından kapatılan AVM'nin önündeki metro girişini de açtı.

AVM'nin yanındaki bir ofiste çalışan Can Ersan, siyah duman yükseldiğini ve çatının yandığını görmeleri üzerine dışarı çıktıklarını belirtti. Çalışanlardan Gani Sağlar da yangın alarmının çalması üzerine binayı tahliye ettiklerini dile getirdi.

Şişli Kaymakamı Kaya'nın açıklaması

Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin 10 dakika gibi bir sürede AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi.

İçeride kimsenin bulunmadığını ancak soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından son kontrolün yapılacağını anlatan Kaya, yaralı ve can kaybı olmadığını, ana binaya geçişin engellendiğini, çatıda da hızlı şekilde söndürme çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.

Günlük ziyaretçi sayısı 12 bin

Levent’te eski Philips televizyon fabrikası’nın yerinde 1995’te proje çizimleri, 2000’in başında ise inşasına başlanan MetroCity AVM, 2002’de tamamlandı ve 2003’ün başında ise hizmete açıldı. Öztemir ve Ağım ailesine ait olan AVM, 2006’da Kanyon, 2014’te ise Özdilek AVM’nn açılması ile önemli oranda güç kaybetti. İlk açıldığı yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan hatta girmek için sıra beklenen AVM, hali hazırda yüzde 50 doluluk oranının altında ve günlük 10-12 bin ziyaretçi sayısıyla hizmet veriyor. AVM’den son olarak Fransız Decathlon markası ayrılarak hemen yanında yer alan Özdilek AVM’ye taşınmıştı. (HM-AA)