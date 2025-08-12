  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Metroda gizlice fotoğraf çekerken fark edildi, telefonunu kırdı! Gözaltına alındı
Takip Et

Metroda gizlice fotoğraf çekerken fark edildi, telefonunu kırdı! Gözaltına alındı

İstanbul'da metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişi, fark edilince telefonunu parçaladı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler 54 yaşındaki D.K.'yi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Metroda gizlice fotoğraf çekerken fark edildi, telefonunu kırdı! Gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul Şişli’de metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

Telefonu parçaladı

Olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek ‘Fotoğraf çekiyor’ uyarısı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, ‘Fotoğraf çekmedim’ diyerek kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. O esnada şahıs elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı. Metro içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kimliği tespit edildi, polis tarafından gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şahıs D.K.,(54) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de yangın nedeniyle 2 bin 220 kişi tahliye edildiBakan Yerlikaya: Çanakkale'de yangın nedeniyle 2 bin 220 kişi tahliye edildiGündem

 

6,1 büyüklüğündeki Balıkesir depremin ardından 879 artçı meydana geldi6,1 büyüklüğündeki Balıkesir depremin ardından 879 artçı meydana geldiGündem

 

Gündem
CHP'li Ağbaba : Ev kirasına yüzde 49, elektriğe yüzde 25, doğal gaza yüzde 24.6 zam gelmiş, verilen teklife bak
CHP'li Ağbaba : Ev kirasına yüzde 49, elektriğe yüzde 25, doğal gaza yüzde 24.6 zam gelmiş, verilen
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de yangın nedeniyle 2 bin 220 kişi tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de yangın nedeniyle 2 bin 220 kişi tahliye edildi
Irak ve Suriye'den gelen toz bulutu Yüksekova'yı sardı
Irak ve Suriye'den gelen toz bulutu Yüksekova'yı sardı
6,1 büyüklüğündeki Balıkesir depremin ardından 879 artçı meydana geldi
6,1 büyüklüğündeki Balıkesir depremin ardından 879 artçı meydana geldi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan 'deepfake' uyarısı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan 'deepfake' uyarısı
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Özer CHP üyeliği ve tüm görevlerinden istifa etti
CHP'li Başkan Yardımcısı Özer parti üyeliği ve tüm görevlerinden istifa etti