  3. Metroda şaşırtan görüntü: Gençler masa kurup oyun oynadı (Video)
Bursa'da metro içerisinde masa kuran gençler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında oyun oynadı. İlginç anlar cep telefonuyla görüntüledi.

Bursa'da metro içerisinde masa kurup kağıt oyunu oynayan gençler, diğer yolcuların hayret dolu bakışlarına neden oldu.

Yolculuk sırasında alanın ortasına oturdukları küçük masayı açan grup, kısa sürede kartlarını çıkararak oyuna başladı.

O anları gören vatandaşlar hayret dolu bakışlarla izlerken, bazı yolcular cep telefonlarıyla ilginç anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.

