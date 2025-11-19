Metroda şaşırtan görüntü: Gençler masa kurup oyun oynadı (Video)
Bursa'da metro içerisinde masa kuran gençler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında oyun oynadı. İlginç anlar cep telefonuyla görüntüledi.
O anları gören vatandaşlar hayret dolu bakışlarla izlerken, bazı yolcular cep telefonlarıyla ilginç anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.