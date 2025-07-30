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Metroda tavşan kostümü ve oyuncak tüfekle gezdi: Sosyal medyada paylaşıldı, gözaltına alındı (Video)

İstanbul'da Sarıyer Hacıosman metrosunda tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak tüfekle seyahat eden kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Metroda tavşan kostümü ve oyuncak tüfekle gezdi: Sosyal medyada paylaşıldı, gözaltına alındı (Video)
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Olay, 27 Temmuz'da akşam saatlerinde Sarıyer Hacıosman metro istasyonunda yaşandı. Tavşan kostümü giyip elinde tüfekle metroya binen kişiyi görenler neye uğradığını şaşırdı.

Kısa şokun ardından yolculardan bazıları şahsı telefonla çekip, sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şahsın Hacıosman metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. Takibin devamında merak uyandıran kişi Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.

Metroda tavşan kostümü ve oyuncak tüfekle gezdi: Sosyal medyada paylaşıldı, gözaltına alındı (Video) - Resim : 1

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi. A.Y. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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