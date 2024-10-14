Metropoll araştırdı! Türkiye güvenli bir ülke mi? Yüzde 58,5 aynı cevabı verdi

Türkiye'de son dönemde kadınlara karşı artan şiddet vakaları, suç geçmişi olan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe gezmesi ve polis memurlarına yönelik saldırılar, toplumda güvenlik endişelerini ciddi şekilde artırmış durumda. Metropoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Halkın yüzde 58,5'i güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor

Sencar’ın paylaşımına eklediği ankete göre, halkın %58,5'i Türkiye'de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor. Ankete katılanların yalnızca %39,1'i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtirken, %2,4’ü ise bu konuda fikri olmadığını dile getiriyor. Bu oran, Eylül 2023'e kıyasla güvenlik algısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güvenlik algısı %55,2 seviyesindeydi, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşandı.

Anket sonuçlarında partilere göre dağılım

Anket sonuçlarına siyasi parti bazında bakıldığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. AK Parti seçmenlerinin %61’i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğuna inanırken, bu oran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenlerinde sadece %17,7. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmenlerinin ise %60,6'sı Türkiye’nin güvenli olduğunu düşünürken, İyi Parti seçmenlerinde bu oran %14’e kadar düşüyor. Bu veriler, toplumdaki güvenlik algısının siyasi eğilimlere göre değişiklik gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Suç örgütleri ve kadına şiddet olayları endişe verici

Kadınlara yönelik artan şiddet olayları ve organize suç unsurlarının sokaklarda serbest dolaşması gibi endişe verici gelişmeler, vatandaşlar arasında güvenlik kaygısını artırırken, hükümetin bu konudaki politikaları ve önlemlerinin yeterliliği tartışılmaya devam ediyor. Anket sonuçları, toplumun büyük bir kesiminin mevcut güvenlik politikalarından memnun olmadığını ve daha güvenli bir ortam talep ettiğini yansıtıyor.