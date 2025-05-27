Mevlüde Genç ödülü İlkay Gündoğan'a verilecek

Alman Milli Takımı'nın 34 yaşındaki eski kaptanı İlkay Gündoğan Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından Mevlüde Genç Madalyası ile ödüllendirilecek.

Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bizzat yabancı düşmanlığının mağduru olduğunu belirttiği Gündoğan'ın başarılarıyla birçok genç insana örnek olduğunu söyledi. Wüst, Gündoğan'ın "Nefrete, dışlamaya ve ırkçılığa karşı sesini yükselttiğine" şu sözlerle dikkat çekti:

"O, nefrete, dışlamaya ve ırkçılığa karşı sesini yükselterek tekrar tekrar sınanan bir topluma güçlü bir mesaj gönderiyor."

Madalya ilk kez 2019 yılında verildi

Almanya'da yabancı düşmanlığına dikkat çekmeyi ve toplumlar arasında hoşgörüyü geliştirme çabalarını onurlandırmayı amaçlayan Mevlüde Genç Madalyası, Solingen'de 1993'teki ırkçı saldırının anısına ilk kez 2019 yılında dönemin Eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından verilmişti.

Solingen'deki kundaklama saldırısı gerçekleştiğinde yalnızca iki yaşında olduğunu söyleyen Gündoğan, "ailesinin bu olaydan derin biçimde etkilendiğini, ebeveynlerinden bu olayı defalarca dinlediğini" anlattı.

Gündoğan ödülün kendisini, hoşgörü içinde birlikte yaşam için daha fazla çabalamaya motive ettiğini söyledi.

Irkçılıkla mücadeleyi amaçlayan sosyal kampanyalara katılan Gündoğan, çocuklar ve gençlerin eğitimine yönelik projeleri de destekliyor.

Dedesi "misafir işçi" olarak Almanya'ya gelen Gündoğan kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Manchester City ve FC Barcelona takımlarının formasını giydi. Halihazırda Manchester City kadrosunda bulunan Gündoğan 2024 yazında, 82 kez giydiği Almanya Milli Takım formasına veda etmişti.

Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün 10 bin euro değerindeki ödül ve madalyasını Gündoğan'a yaz sonuna doğru yapılacak törenle takdim etmesi bekleniyor.

Mevlüde Genç kimdir?

Genç ailesinin Almanya'nın Solingen kentindeki evleri 29 Mayıs 1993'te ırkçı saldırganlar tarafından kundaklanmış, çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıdan sağ kurtulan Mevlüde Genç yaşamının kalanı boyunca "Hiç nefret duymayın, hep iyi olun, kimsenin burnu kanamasın, hep birlik beraberlik içinde yaşayalım" şeklindeki sözleriyle toplulukları sağduyuya çağırmıştı.

Genç anısına verilen ödülün geçen yılki sahibi 102 yaşındaki Holokost mağduru Margot Friedländer olmuştu.

Mevlüde Genç 30 Ekim 2022'de Solingen'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.