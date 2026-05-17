Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 52 yaşında hayatını kaybetti. Alanya’da yardımsever kimliğiyle tanınan Çavuşoğlu’nun vefatı, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Aydın Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır iş dünyasında faaliyet gösteren ve çevresinde “Osman Ağa” lakabıyla bilinen Osman Çavuşoğlu’nun oğluydu. Bölge halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.

5 Mayıs akşamı, Alanya’daki akaryakıt istasyonunda bulunan ofisinde ağır yaralı halde bulunan Aydın Çavuşoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil olarak ameliyata alınmıştı. O tarihten bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Olayın ardından hastane önünde büyük bir hareketlilik yaşanmış, çok sayıda vatandaş ve yakınları gelişmeleri yakından takip etmek için hastaneye akın etmişti. Mevlüt Çavuşoğlu da kardeşinin sağlık durumu nedeniyle yurt dışı programını yarıda keserek Türkiye’ye dönmüştü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, yapılan ilk incelemelerde mevcut delil durumuna göre üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığı bildirilmişti. Soruşturma süreciyle ilgili resmi makamların çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

2013-2014 yılları arasında Avrupa Birliği Bakanlığı, 2014 ile 2023 yılları arasında da iki dönem Dışişleri Bakanlığı yapan, şu anda NATO Parlamenter Asamblesi Türk Gurubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu kardeşinin tedavi altına alınması sürecinde Kazakistan'daki yurtdışı programını yarıda kesip, Türkiye’ye dönmüştü.

Cenazesi 18 Mayıs’ta defnedilecek

Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Alanya Türkler Merkez Mezarlığı’nda defnedileceği açıklandı. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.