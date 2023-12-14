Mevlüt Erdinç: Eşim bana para için şantaj yapıyor, ailesi çocukların benim olmadığını söyledi

Geçtiğimiz yıl jubile yapan eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç, Instagram hesabından eşinin kendisine şantaj yaptığını duyurmasıyla gündeme geldi. Mevlüt Erdinç gönderilerinde, eşinin maddi kazanç elde etmek amacıyla çocuklarını kendisine göstermediğini aktarırken, eşinin ailesinin çocukların kendisinden olmadığını iddia ettiğini söyledi. Erdinç'in paylaşımları şöyle:

"Eşimden 5 aydır haber alamıyorum"

* Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

"1 milyon euro yatıracağımı söyledim, oğlum görüntülü aradı"

* Mail yoluyla ulaştığım eşime hesabına 1 milyon Euro yatıracağımı söyledim. Bunun ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı.

"Kariyerime son verdiğim günün ertesi ayrılmak istedi"

* Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. 3 çocuğum ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.

"Ailesi çocukların benim olmadığını söyledi"

* Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef.