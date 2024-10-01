Mezarının açılmasına karar verilmişti! Cem Garipoğlu'nun kabrinin olduğu mezarlıkta nöbet!

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00’de açılmasına karar verildi. Mezarın açılmasına günler kala polis ekipleri, Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti.

Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu’nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

Avukat Epözdemir: Muamma son bulacak

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak. Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir” ifadelerini kullandı.