Mezdeke Aynur cinayetinde 10 yıl sonra gelen itiraf

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde gözaltına alınanlar arasında bulunan Bülent Gündüz'ün poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda 'Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya devam etmiş

Pastacılık yaptığı tespit edilen Gündüz'ün cinayetin ardından iş yerine gidip çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Gündüz daha önceden yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu belirtildi.

'Siz yakalamasaydınız ben teslim olacaktım'

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusuna devam edilen şüphelinin kimsenin kendisini azmettirmediğini olayı kendi başına planlayarak gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi. Şüphelinin karşısında polisleri görünce 'Siz gelmeseydiniz. Ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım' dediği belirtildi.

Diğer şüpheliler azmettirici oldukları iddasını kabul etmediler

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur’un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

Ek gözetim izni alındı

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili 'ek gözetim izni' alındığını belirtildi.