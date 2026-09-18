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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında 'kesin çıkarma cezası' verildi.

Haber Merkezi
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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP'den ihraç edildi
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Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in CHP'den ihraç edildiği açıklandı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, alınan yeni kararları açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.06.2026, 17.06.2026, 30.06.2026, 10.07.2026, 16.07.2026, 23.06.2026 tarihli toplantılarında; Tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmî anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15. maddesi uyarınca durdurulmasına  ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında CHP tüzüğününün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verildiği ifade edildi.

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