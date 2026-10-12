Mezitli ve Yenişehir’de CHP’nin adayları belli oldu
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkanvekili adayının Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı.
CHP'nin Mezitli ve Yenişehir Belediye Başkanvekili adayları belirlendi.
CHP, belediye başkanları geçtiğimiz günlerde tutuklanan Mezitli ve Yenişehir belediyeleri için başkanvekili adaylarını belirledi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, belirlenen adaylara ilişkin açıklama yaptı.
Aday belirleme sürecinin 3 gün sürdüğünü ifade eden Sarı,"Partimizin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayını Turgut Selağzı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak ise Hülya Günel olarak belirledik" dedi.