Mezitli'de Belediye Başkan Vekili CHP'li Selağzı oldu

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Mezitli Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevinden uzaklaştırılması üzerine Belediye Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Meclis Başkanvekili Deniz Gürocak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başkan vekili seçimi için Cumhur İttifakı grubu AK Parti’li Meclis Üyesi Hüseyin Kılınç’ı, CHP grubu Meclis Üyesi Turgut Selağzı’nı, Yeni Parti Grubu ise Meclis Üyesi Hakan Şahin’i aday gösterdi. 31 üyenin oy kullandığı ilk turda, CHP'li Selağzı 13, Yeni Partili Şahin 12, AK Parti’li Kılınç ise 6 oy aldı.

İkinci turda ise Şahin 13, Selağzı 11, Kılınç 6 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda Şahin 14, Selağzı 9, Kılınç ise 6 ay alırken 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Dördüncü ve son turda Selağzı 16 oy alırken, Şahin ise 14 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda CHP'li Turgut Selağzı Mezilti Belediyesi Başkan Vekili seçildi.