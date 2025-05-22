  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MGK bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları...
Takip Et

MGK bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları...

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MGK bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları...
Takip Et

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi.

Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.
Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

MGK'da 'Rusya-Ukrayna' gündemi

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek?İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde sular kesilecek?Gündem
İstanbul'da otobüs krizi çözüldü! Seferler yeniden başlayacakİstanbul'da otobüs krizi çözüldü! Seferler yeniden başlayacakGündem
Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...Konut kredilerinde yükseliş! En düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tabloları...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ülkemiz için istiyoruz, benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar aday olma gibi bir derdim yok
İzmir'e aşırı sıcaklık uyarısı! Tarih verildi: Afrika üzerinden giriş yapacak
İzmir'e aşırı sıcaklık uyarısı! Tarih verildi: Afrika üzerinden giriş yapacak
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem: Hasar tespiti paylaşıldı
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem: Hasar tespiti paylaşıldı
Karaman'da şap alarmı: 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı
Karaman'da şap alarmı: 9 köy ve 1 belde karantinaya alındı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir’deki kaykay pistine verilecek
Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir’deki kaykay pistine verilecek
Valilik duyurdu: Balıkesir'de ormanlara girişler yasaklandı!
Valilik duyurdu: Balıkesir'de ormanlara girişler yasaklandı!