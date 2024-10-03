  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MGK bugün toplanacak: Masada hangi gündem maddeleri olacak?
Takip Et

MGK bugün toplanacak: Masada hangi gündem maddeleri olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. İsrail'in yayılmacı saldırganlığının doğurduğu tehdit, Orta Doğu'da son günlerde giderek artan tansiyon ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye etkisi öncelikli gündem başlığı olacak. Terörle mücadelede gelinen son durum da kapsamlı değerlendirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MGK bugün toplanacak: Masada hangi gündem maddeleri olacak?
Takip Et

Orta Doğu'da sürekli artan gerilime bağlı olarak Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konular Beştepe'deki toplantıda masada olacak.

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Bölgesel kriz MGK'nın gündeminde

Orta Doğu'daki gelişmeler MGK'nın öncelikli gündemi olacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona mercek tutulacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

MGK, İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü katliam sonrası Gazze'deki son durumu da görüşecek. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması için izlenecek yol haritası ve diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele de masada 

Terörle mücadele, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek bir diğer başlık olacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sahada atılacak adımlar konuşulacak. Toplantıda, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri de gündemde olacak.

3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...3 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?Gündem
Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rakamları güncellendi: En yüksek tutar ne kadar oldu?Emekliler dikkat! Bankaların promosyon rakamları güncellendi: En yüksek tutar ne kadar oldu?Ekonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...Gündem
Gündem
Özgür Özel: İmamoğlu'na siyasi yasak bence İstinaf'ta onanacak
Özel: İmamoğlu'na siyasi yasak bence İstinaf'ta onanacak
57 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 milyondan fazla madde ele geçirildi
57 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 milyondan fazla madde ele geçirildi
10 yıllık şüphe son buluyor: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
10 yıllık şüphe son buluyor: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da sabaha karşı deprem
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da sabaha karşı deprem
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK Başkanı Şahin: Yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır
RTÜK Başkanı Şahin: Yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır