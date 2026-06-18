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MGK bugün toplanıyor: İşte öne çıkan başlıklar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak.

Haber Merkezi
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MGK bugün toplanıyor: İşte öne çıkan başlıklar
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK)  toplantısı bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

MGK'nın haziran ayı olağan toplantısında ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakat ile kalıcı barış için sürdürülecek müzakereler ve bu müzakerelere Türkiye'nin sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi bekleniyor.

MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Ayrıca, süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alınacak

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak.

Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimî Fransız üssü için attığı imzaya tepki göstermişti.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.

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