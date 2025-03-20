MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, kritik başlıkları ele almak üzere toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bu toplantıda, ülke güvenliği ve iç politika başta olmak üzere, uluslararası gelişmeler, bölgesel tehditler ve savunma stratejileri gibi önemli konular masaya yatırılacak.

MGK gündem maddeleri neler?

Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.

Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.