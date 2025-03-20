MGK: Örgütün fesih süreci takip edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Aziz şehitlerin ve gazilerin fedakarlığı, milletin feraseti ve azmi ile devletin dirayeti neticesinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği, tüm vatandaşların huzur ve refahının artacağı, ülkenin sosyoekonomik gelişiminin ve kalkınma sürecinin hızlanacağı, demokrasinin güçleneceği ifade edildi.

Bu kapsamda; bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edileceğinin altı çizildi.

"İsrail'in bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi gerektiğine dikkat çekildi"

Türkiye'nin, Suriye'de yeni yönetimin, kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ile ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması yönündeki gayretlerine destek vermeye devam edeceği belirtilerek, "İstikrarı bozmak maksadıyla kurgulanan kışkırtmaların dikkatle izlendiği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü, tüm dini, mezhebi ve etnik kimlikleri ile üniter yapısının muhafazasına matuf yaklaşımın korunacağı vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin meselesine ilişkin son durumun da ele alındığı vurgulanarak "İsrail'in ısrarla tatbik ettiği soykırım, istila ve işgal politikalarına son vererek bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi ile insani yardımların engelsiz ve yeterli şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğine dikkat çekilmiş; Gazze halkının öz vatanlarında güven, huzur ve refah içerisinde özgürce yaşayabilmesi için atılacak meşru adımların ve harap edilen Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması gayretlerinin sürdürüleceği belirtilmiştir." denildi.

"Avrupa'nın güvenliği planlamalarında Türkiye'nin rolüne işaret edildi"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakerelere ve diplomatik çabalara öncelik veren bir sürece girilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, Türkiye'nin müteakip dönemde de sürecin adil ve onurlu bir anlaşma ile neticelenmesi ve kalıcı barışın tesisi için inisiyatif üstlenmeye devam edeceği bildirildi.

Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz destek bir kez daha teyit edilirken, "Türkiye'nin, Balkanlar'daki huzur ortamına menfi tesir edebilecek tüm gelişmeleri yakından izleyerek bölgedeki barış ve istikrarın muhafazası için kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla gayret sarf etmeyi sürdüreceği kaydedilmiştir. Türkiye'nin, jeopolitik konumunun sunduğu imkanlar ile üstün askeri gücü ve yeteneklerine ilaveten gelişmiş ve üretken savunma sanayisinden istifadeyle içinde bulunduğu ittifaklara yaptığı katkıların yanı sıra güvenlik ve istikrar alanında iş birliği imkanı bulunan diğer ortaklarına da benzer katkılar sunarak tüm bölgemizin refah, barış ve huzuruna hizmet edeceği belirtilmiştir. Bu süreçte, bilhassa Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin genelindeki canlanmaya ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik planlamalarda Türkiye'nin vazgeçilmez rolüne işaret edilmiştir." ifadelerine yer verildi.