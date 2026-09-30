MGK sonrası 8 maddelik bildiri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu.

Bildiride, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." denildi.

Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmelerin ele alındığı belirtilen bildiride, Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğin devam edeceği kaydedildi.

Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanan bildiride, Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki iradenin teyit edildiği bildirildi.

Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş, taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur. İsrail yönetiminin, Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilmiş, uluslararası toplum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir."

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergahları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkilerinin ele alındığı belirtilen bildiride, müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulduğu dile getirildi.

Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulanan bildiride, küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükünetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizildi.