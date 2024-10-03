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MGK toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Masada önemli başlıklar var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'da artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları.

Haber Merkezi
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MGK toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Masada önemli başlıklar var
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de yapılan toplantı saat 15.35 sıralarında başladı.

Ortadoğu'daki çatışmalar ana gündem maddesi

Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Terörle mücadele masada

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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