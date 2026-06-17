MGK yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Haziran ayı olağan toplantısında, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için sağlanan mutabakat ve kalıcı barış sürecine yönelik müzakereler ele alınacak. Ayrıca bu süreçte Türkiye’nin üstlenebileceği rol ve sağlayabileceği katkıların da değerlendirilmesi bekleniyor.

MGK toplantısında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde sahadaki son durum istihbari bilgiler ışığında masaya yatırılacak. Ayrıca, süreçte çıkarılması planlanan yasal düzenlemeler de ele alınacak.

Doğu Akdeniz masada

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Doğu Akdeniz olacak. Ankara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı askeri anlaşmalara ve Rum yönetiminin daimî Fransız üssü için attığı imzaya tepki göstermişti. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak.