MGM duyurdu: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

🔊Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/GuQxhr2nd6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2023

Yarın hava nasıl olacak?

MGM'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmini verilerinde, yarın için yurt genelinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre bazı illerde hava sıcaklığı şöyle:

* İstanbul - Gündüz 8, gece 7 derece

* İzmir - Gündüz 15, gece 11 derece

* Ankara - Gündüz 11, gece 6 derece

* Antalya - Gündüz 18, gece 14 derece