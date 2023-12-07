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MGM duyurdu: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek bir fırtına beklendiğini açıkladı

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MGM duyurdu: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
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MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın hava nasıl olacak?

MGM'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmini verilerinde, yarın için yurt genelinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Verilere göre bazı illerde hava sıcaklığı şöyle:

* İstanbul - Gündüz 8, gece 7 derece

* İzmir - Gündüz 15, gece 11 derece

* Ankara - Gündüz 11, gece 6 derece

* Antalya - Gündüz 18, gece 14 derece