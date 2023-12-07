MGM duyurdu: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek bir fırtına beklendiğini açıkladı
MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
🔊Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2023
Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/GuQxhr2nd6
Yarın hava nasıl olacak?
MGM'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmini verilerinde, yarın için yurt genelinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Verilere göre bazı illerde hava sıcaklığı şöyle:
* İstanbul - Gündüz 8, gece 7 derece
* İzmir - Gündüz 15, gece 11 derece
* Ankara - Gündüz 11, gece 6 derece
* Antalya - Gündüz 18, gece 14 derece