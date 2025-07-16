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MGM'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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MGM'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

Yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane ve Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Erzurum'un kuzeyi ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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