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MGM'den uyarı geldi! Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

Haber Merkezi
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MGM'den uyarı geldi! Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

Kuvvetli fırtına öncesi uyarı

Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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