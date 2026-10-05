  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHK soruşturması | Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
Takip Et

MHK soruşturması | Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

MHK soruşturması kapsamında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
MHK soruşturması | Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınmıştı.

Mersin’de belediyelere yönelik soruşturmada 59 şüpheli adliyeye sevk edildiMersin’de belediyelere yönelik soruşturmada 59 şüpheli adliyeye sevk edildiGündem
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin banka banka güncel getirisi...Ekonomi
Laboratuvarda şüpheli ölüm! 200 kişi gözlem altına alındıLaboratuvarda şüpheli ölüm! 200 kişi gözlem altına alındıDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 5 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 5 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi