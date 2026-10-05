MHK soruşturması | Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
MHK soruşturması kapsamında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in adliyeye sevk edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınmıştı.