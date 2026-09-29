MHK soruşturmasında bilirkişi incelemesi: Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ilişkin belge incelendi. 3 Haziran 2026 tarihinde teslim edilen raporda, müşteki olarak Ferhat Gündoğdu, Hikmet Öksüzoğlu ve diğer müştekiler, şüpheli olarak ise Ali Tuna yer aldı.

Sınav kağıdı teknik yöntemlerle incelendi

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, dosyadaki belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık ve değişik açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü scanner ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği belirtildi. Belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde değerlendirildiği kaydedildi.

İnceleme konusu belgenin, bila tarihli (üzerinde tarih bulunmayan) iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" olduğu belirtildi. Sınav kağıdında aday "Ali Tuna" olarak yer aldı.

Sınavda 2025-2026 oyun kuralları soruldu

Sınav kağıdında soruların 2025-2026 Oyun Kuralları kitabından hazırlandığı ve her sorunun 10 puan olduğu belirtildi. Sınavda kalıcı beyin sarsıntısı değişiklik protokolü, sakatlıklar nedeniyle oyun alanının terk edilmesi, oyunun tekrar başlatılması, elle oynama ihlalleri, 2025-2026 sezonundaki kural değişiklikleri, VAR protokolü, oyuncu değişikliği prosedürleri, köşe vuruşu, topun oyun dışı olduğu haller ve hakem atışıyla ilgili sorular yer aldı.

Yazılar arasında grafolojik ilişki bulunmadı

Raporda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna’nın huzurda alınan yazıları; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.

Bilirkişi raporunda yapılan inceleme sonucunda, sınav kağıdındaki yazılar ile Ali Tuna’ya ait huzurda alınan yazılar arasında grafolojik ilişki tespit edilmediği kanaatine varıldığı belirtildi.