MHK soruşturmasında müşteki Emre Altun'un ifadesi çıktı: 2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlanmıştır

MHK soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski futbol hakemi ve gözlemci Emre Altun görev yaptığı hakem ve gözlemci listelerinden çıkarılmasına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

"Hakem odasında kaldığımız dönemde Trabzon ilindeki bürokratlar tarafından girişimlerde bulunuldu"

2014-2015 sezonunda 6. hakem olarak görev yaptığı Trabzonspor-Gaziantepspor müsabakasında yaşananları anlatan Altun, "Bu maçta yaşanan ve haberlere de konu olan ve maç sonunda meydana gelen ‘Hakemleri Stadyumda alıkoyma' olayındaki hakemlerden bir tanesiydim. Bu dönemde Trabzonspor yöneticileri tarafından bahse konu maçta stadyum içerisinden çıkışımıza izin verilmedi. Hakem odasının çıkış kapısının bulunduğu koridora kulüp yöneticileri tarafından tabire caizse masa sandalye ile kapının çıkış kısmını kapatarak bizi odada hapsettiler. Odadan çıkmamıza müsaade edilmedi." ifadelerini kullandı.

Altun ifadesinin devamında, "Normal şartlarda TFF temsilcileri tarafından bizlere çıkış yapacağımız zaman bildirilir. Gerekli hazırlık yapılarak güvenlik görevlileri refakatinde staddan ayrılırız. Ancak bahsettiğim müsabaka 21.00 sıralarında bitmesine rağmen biz bir sonraki gün 03.30 sıralarında stattan ayrıldık. Bu süreçte zırhlı araçlar ile stattan tahliyemiz gerçekleştirildi." dedi.

Altun, "Hakem odasında kaldığımız dönemde Trabzon ilindeki bürokratlar tarafından hakemlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için girişimlerde bulundular ancak bu girişimler maç bitiminde yaklaşık 6-7 saat sonrasında karşılık buldu" ifadelerini kullandı.

"2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlanmıştır"

Altun, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Başkanı seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanı olarak göreve getirildiğini ve klasman listelerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Altun, "Şuanki federasyon başkanı Trabzonspor başkanı iken o dönemde kulüp maçlarını yöneten hakemlerin ve gözlemcilerin tamamını liste dışında bırakmıştır" iddiasında bulunarak, "28 Temmuz 2024 tarihinde yeni Klasman listesi oluşturarak 13 hakem ve 6 gözlemciyi liste dışı bırakmıştır. Yani kısaca 2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlanmıştır. MHK Talimatnamesine göre bu işlem usulsüzdür."

"Sadece kendilerine yakın hakem ve gözlemcilere görev verildi"

Altun, 2 Ocak 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki klasman listesine ilişkin de iddialarda bulunarak, "Aynı MHK Başkanı 02 Ocak 2025 ve 30 Haziran 2025 tarihlerinde yeni klasman listesi oluşturmuştur ancak bu listede yukarıda isimleri yazılı kişiler ile aslında klasman listesine yazılmayı hak eden hakem ve gözlemcilere de listeye almayarak görev vermemiştir. Sadece kendilerine yakın hakem ve gözlemcilere görev verilmiştir. Hali hazırda Federasyondaki lisans numaram 6888 ile kaydım bulunmaktadır ancak herhangi bir listede ismim geçmemektedir yani görevim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Futbol Yönetim Sistemi isimli programdan belirlenebilir"

Altun, hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne ilişkin de beyanda bulundu. Altun, "Normal şartlarda maçlara atanacak hakemler bir sistematik doğrultusunda Futbol Yönetim Sistemi tarafından hakem puanı, maçın zorluk seviyesi, daha önce aynı takımların iç ve dış saha maçlarında görev alma hususu vb. kriterlerine göre atama yapılır. Ancak Eren Acar tarafından MHK ve Federasyon başkanının müdahalesi ve bu kişilerin isteğine göre hakem değişikliği yaptı. Yapılan işlemlerin izi Futbol Yönetim Sistemi isimli programdan belirlenebilir. Başka bir kişi görevde olsaydı ona da aynı işlemleri yaptırırlardı" ifadelerini kullandı.

"Maddi manevi zarar gördüler"

Görev verilmeyen hakem ve gözlemcilerin maddi ve manevi zarara uğradığını belirten Altun, gözlemcilerin sezonluk gelirlerine ilişkin de beyanda bulundu. Altun, "Benim ve yukarıda ismi geçen aynı muameleye maruz kalan hakem ve gözlemcilerin maddi manevi zararı bulunmaktadır. Hatta bu mağduriyeti yaşayan kişiler hakkındaki dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindedir. Normal şartlarda gözlemci olarak üst klasman gözlemciliği yapacak bir kişi günümüz itibariyle sezonluk 300.000 TL gibi bir para kazanacakken görev verilmediği için herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bu tutarlar hakemler ve klasmana göre değişiklik gösterir" dedi.

"Davacı ve şikayetçiyim"

Altun ifadesinin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Beni ve diğerlerini usulsüz işlemler yaparak ve yaptırarak klasman listesine yazdırmamak suretiyle maddi manevi mağdur eden TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu isimli kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.