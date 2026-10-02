MHK soruşturmasında tanık olarak çağrılan Süleyman Abay: Atama sistemine müdahale edildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

MHK soruşturması çerçevesi bilgi sahibi olarak 29 Eylül 2025 tarihinde ifadesi alınan eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay, 2022 ve 2024 yıllarında açıklanan hakem ve gözlemci listelerinde görevden çıkarılmasıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Abay, 2022 yılında açıklanan listenin arka planında Ahmet Şahin'in olduğunu düşündüğünü belirterek, "Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hakemliği yaş haddinden dolayı 46 yaşındayken bıraktığını belirten Abay, ardından 5 yıl hakem gözlemciliği ve 6 ay MHK üyeliği yaptığını söyleyerek, "Şu an TFF ve MHK ile herhangi bir bağım bulunmamaktadır" dedi.

Hakemlik yaptığı dönemde 2015 yılında yönettiği Trabzon-Konya maçı sonrasında dönemin Trabzonspor Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görev yapan hakemlere yönelik suçlamalarda bulunduğunu anlatan Abay, yaklaşık 20 hakem ve gözlemci hakkında 2016 yılında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Abay, soruşturma sonucunda herhangi bir tespit yapılamadığının belirtildiğini ve savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, "Bunun üzerine aktif olarak görevimize devam ettik" dedi.

"Ligler devam ederken hakem ve gözlemci listesinin değiştirilmesi talimatlara ve usullere aykırıdır"

8 Mart 2022 tarihinde dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından hakem ve gözlemci listesinin açıklandığını belirten Abay, ligler devam ettiği sırada listenin değiştirilmesinin ilk kez gerçekleşen bir durum olduğunu söyledi.

Abay, söz konusu listeyi basından öğrendiğini belirterek, "Ben ve benimle birlikte görev yapan diğer hakem ve gözlemciler liste dışında kaldık ve bunun üzerine TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yaptık" dedi.

26 Mart 2022 tarihinde yapılan Tahkim Kurulu duruşmasının ardından verilen kararla haklı olduklarının tespit edildiğini belirten Abay, görevlerine iade edildiklerini söyledi.

Abay, "Bunun üzerine MHK Başkanı olan Ferhat Gündoğdu yaklaşık 1-2 hafta sonra görevinden istifa ederek ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"Bu listede ismim yoktu"

Abay, 2024-2025 sezonu başında 27 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde isminin bulunduğunu, listenin ardından seminere katıldığını ve başarılı şekilde tamamladığını anlattı.

Liglerin başlamasının ardından 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir liste yayınlandığını belirten Abay, "Daha sonrasında yine teamüllere aykırı bir şekilde 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu, görevim sonlandırılmıştı" dedi.

Bunun üzerine Tahkim Kurulu'na başvurduğunu ifade eden Abay, başvurusunun 4 ret, 3 onay oyuyla oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi. Abay, kararı ifadesinin ekinde dosyaya sunacağını belirtti.

Abay, konuya ilişkin davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde devam ettiğini aktararak, 2024 yılında açıklanan listede yer alan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliği 2015 yılında TFF başkanı olan İbrahim Hacısomanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum"

Abay, 8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve halen Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer aldığını belirttiği Ahmet Şahin'in bulunduğunu öne sürdü. Şahin'in geçen sezon ortasında istifa ederek ayrıldığını belirten Abay, "Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir" dedi.

Ahmet Şahin'in inşaat işi yaptığını ve AS İnşaat isimli firmanın sahibi olduğunu belirten Abay, "Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'YAPI' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in (seyahat programları, kimlerle nerelere gittiği v.b.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"İnsanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum"

Ferhat Gündoğdu ile arasında herhangi bir şahsi husumet bulunmadığını belirten Abay, Gündoğdu'nun da kendisiyle husumeti olmadığını düşündüğünü söyledi. Abay, "Ferhat Gündoğdu ile herhangi bir şahsi husumetim olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.

Abay, söz konusu işlemlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu belirterek, ifadesini, "Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.