MHP 55 aday daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2’si il 53’ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. İşte o il, ilçe ve adaylar şöyle...

MHP neden 55 aday açıklıyor?

Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.