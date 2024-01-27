MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklama ile partisinin 55 belediye başkan adayını daha duyurdu.

Açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi. MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.