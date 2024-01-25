  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Takip Et

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Takip Et

Adayların isimlerini duyuran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."

MHP, 55 adayını daha açıkladıMHP, 55 adayını daha açıkladıGündem

 

 

 

 

 

 

 

 

 