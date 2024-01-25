MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Adayların isimlerini duyuran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."