MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.
MHP’li Sadir Durmaz’ın açıklaması şöyle:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 Belde Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır."