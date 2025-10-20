MHP 81 ilde “Hayırlı günler komşum” ziyaretlerine başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yeni dönem çalışmaları ve “Terörsüz Türkiye Süreci” hakkında bilgi verdi. Yalçın, 24 Ekim 2025’ten itibaren “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretlerinin başlayacağını ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelinerek “Derdiniz Derdimizdir” sohbetlerinin yapılacağını açıkladı.

"Türkiye terörizmi pes ettirmiştir"

Türkiye’nin, terörle etkin mücadele için 40 yılı aşkın bir sürede yüzlerce şehit ve binlerce gazi verdiğini hatırlatan Yalçın, "Emperyalizmin kazanında kaynayan ve ülkemizin bütünlüğünü hedef alan terör yüzünden, sosyal dokuyu oluşturan kaynaşmış unsurların barış ve kardeşlik içinde yaşama azmi de büyük yara almıştır. Terörizm; Türkiye’yi sadece sosyolojik ve sosyopsikolojik açıdan değil, siyasi ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilemiştir. Ülkemiz, modern çağı yakalama ve toplumsal refahı sağlama yolculuğunda neredeyse yarım asır kaybetmiştir. Bununla birlikte Türkiye, maruz kaldığı terör belasından kurtulmak için olağanüstü bir refleks göstererek PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede başarılı olmuştur. Ülkemizin insanüstü çabalar neticesinde eriştiği teknolojik imkânlar, milletimizin varlık bilinci ve devletimizin siyasi kararlılığı ile birleştirilerek terörizme caydırıcı dersler verilmiştir. Tabiri caizse Türkiye terörizmi pes ettirmiştir" ifadelerine yer verdi.

Gelecek süreçte Terörsüz Türkiye ikliminin egemen kılınması ve toplumsal yaraların sarılması gerektiğine vurgu yapan Yalçın, "MHP; değişen bölgesel ve küresel konjonktüre paralel olarak, Sayın Genel Başkanımızın attığı adımlarla Terörsüz Türkiye yolunda başat bir işlev üstlenmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi, zorunlu paradigma değişikliklerinin tam da nirengi noktasındadır. TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye Komisyonunun kurulmasıyla da millî iradenin tecelligahı olan yasama organı harekete geçirilmiştir. Siyaset sahasında uzlaşma ve diyalog kapılarının açık tutulduğu bir ortamın tesisine daima gayret gösteren MHP’nin milliyetçi-toplumcu kadroları, Terörsüz Türkiye projesine odaklanmıştır" açıklamasında bulundu.

24 Ekim'den itibaren 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerinin başlayacak

Yalçın, ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın da oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Halkla ilişkilerin sıkı tutulmasını da amaçladıklarını söyleyen Yalçın, 24 Ekim'den itibaren 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerinin başlayacağını duyurdu. Vatandaşlarla bir araya gelinerek 'Derdiniz Derdimizdir' temalı sohbetlerin gerçekleştirileceğini bildiren Yalçın, "Ziyaretler sadece evlerle sınırlı tutulmayacak; esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak ve hatta köylere kadar uzanacaktır." dedi.

Ziyaretlerde ne konuşulacak?

Ziyaret ve sohbetlere başkanlık divanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri; il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri tarafından yapılacak katılımla düzenleneceğini söyleyen Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ziyaretler sırasında, vatandaşlarımızın dertleri dinlenecek, siyaset kurumuyla devletten beklenti ve talepler kayda geçirilecektir. Ziyaretler dolayısıyla Terörsüz Türkiye’nin; hayalden gerçeğe, soyut ülküden somut düşünceye, projeden uygulamaya geçme aşamasında olduğu, ayrıntılı olarak milletimizle paylaşılacaktır. Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunun; Gazze’deki soykırımın, İsrail terörünün durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu olgunun, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususundaki gayretlerden ayırt edilmemesinin önemi dile getirilecektir. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bu ülkedeki SDG gibi ayrılıkçı unsurların Şam merkezli sisteme entegrasyon zarureti ve Terörsüz Türkiye olgusunun birbiriyle alakalı olduğu anlatılacaktır. Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC’nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması, aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır."

Türkiye'nin gündeminde hayat pahalılığının da olduğunun altını çizen Yalçın, "MHP olarak, enflasyonla mücadelenin, Türkiye’yi zor ve sabır isteyen bir süreçten geçirmekte olduğunu görüyoruz. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdüğünün, başta emekli ve çalışanlarımız olmak üzere bilhassa ücretli kesimin hayat standartlarını aşağı çektiğinin farkındayız. MHP, gelir dağılımındaki eşitsizliğin en aza indirilmesi ve Türk parasının alım gücünün yükseltilmesi için alınacak ekonomik tedbirlere destek vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.