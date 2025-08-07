MHP, açılım komisyonunun yol haritasını açıkladı!

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" adıyla başlattığı yeni açılım süreci kapsamında, TBMM bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarına resmen başladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun MHP’li üyesi Fethi Yıldız, komisyonun izleyeceği yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Komisyon, Gazi Meclis'e kanun teklifi sunmayacaktır"

Anayasa Komisyonu Üyesi de olan MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, komisyonun ağırlıklı olarak hukukçulardan oluştuğuna dikkat çekerek, “Komisyon, Gazi Meclis'e kanun teklifi sunmayacaktır. Ancak kararlaştırılan alanlarda tavsiye teklif taslakları hazırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız'ın açıklamalarına göre komisyonun amacı, yeni yasalar üretmekten ziyade, üzerinde uzlaşılan konularda öneri niteliğinde düzenlemeler sunmak olacak.

Teklif taslakları hazırlayacak

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ekseriyetini hukukçu arkadaşlar oluşturmaktadır.

Komisyon ,Gazi Meclise kanun teklifi sunmayacaktır. Ancak kararlaştırılan alanlarda tavsiye teklif taslakları hazırlayacaktır.

Yeni bir şey keşfetmeyeceğiz.

Ceza Muhakemesi Hukukunun İlkeleri bellidir.

Adil Yargılanma İlkesi,

Suçsuzluk karinesi, lekelenme ilkesi,

Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi,

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi,

Aleniyet İlkesi,

Özel Hayatın Gizliliği İlkesi,

Aleyhine delil göstermeye zorlanmama ilkesi,

Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi,

Çekişmeli muhakeme ilkesi,

Davasız Yargılama Olmaz İlkesi,

Vasıtasızlık İlkesi,

Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi,

Maksada Uygunluk İlkesi,

Hukuk Devleti İlkesi,

Ölçülülük İlkesi.

Ceza Muhakesinin İşleyişine İlişkin İnsan Hakları:

Hak Arama Hakkı,

Şüphelinin veya Sanığın Hakkındaki Suçlamaları ve Yasal Haklarını Öğrenme Hakkı,

Şüphelinin Suçlamalara İlişkin Susma Hakkı,

Savunma Hakkı,

Tercüman Hakkı,

Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı.

"Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir dil inşa edelim"

Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten, vatandaşların ülkeye aidiyetlerini ve devlete güvenlerini pekiştiren adımlar atılırken Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir dil inşa edelim.

Sükunetle düşünelim.

Düşmanlık körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim."