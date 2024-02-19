MHP, aday listelerini YSK'ya sundu
MHP, mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etti.
MHP, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.
Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.