MHP aday listesini YSK'ya teslim etti

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, MHP’nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yer alacak milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti.

İki genel başkan liste tesliminin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Seçimlerin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Semih Yalçın, “Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız ile birlikte 14 Mayısta yapılacak olan genel seçimlerle ilgili milletvekili aday listemizi teslim etmiş bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize, partimize, Cumhur İttifakına hayırlı olsun temennisini dile getiriyorum. Bildiğiniz gibi yoğun bir milletvekili aday adayı talebi içerisinden, MHP bünyesinde kurulan dört kişilik bir seçici komisyon ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkartmıştır. 1894 kişinin adaylığının kabul edilmesi ile birlikte bunlar içerisinden 600 kişinin seçilmiş olması ve bunun şuanda sizler vasıtası ile aziz milletimize takdim edilmesi bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Yakın zaman dilimi içerisinde bu aday listesindeki arkadaşlarımızla birlikte halkımızın karşısına çıkmak suretiyle Türk siyasetine hizmet etme gayreti içerisinde olacağız.” diye konuştu.

“Baraj bir yanıyla sıfıra indirilmiştir”

Cumhur İttifakı olarak Türk siyasetinde önemli atılımlar ve ilerlemeler kaydettiklerini söyleyen Feti Yıldız, “14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adaylarımızın listesini Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey ile birlikte YSK’ya sunmuş bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, aziz milletimizin sağduyusuna inanıyor üstün ferasetine güveniyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibarı ile ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36’sı seçime katılma şartlarını taşımaktadır. Seçimlerde 64 milyon vatandaşımız 196 bin sandıkta oy kullanacaktır. Bilindiği gibi siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimlerde millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Türk tipi başkanlık sistemi yürütmenin oluşumu için siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmesini özendirmiştir. Cumhur İttifakı olarak milletvekili seçimi kanunun da yaptığımız değişiklikle 12 Eylül ara rejiminin ürünü olan yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülmüştür ve bu seçimde uygulanacaktır. Yerel seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla sıfıra indirilmiştir. Böylece istikrar örselenmeden daha fazla partinin ve fikrin yasama organında temsil edilmesi sağlanmıştır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden pazarlık amacı ile kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP’ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek liste ile seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak şimdilik şunu söylüyoruz; MHP’nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir. 14 Mayısta milletimiz tercihini Türkiye’nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iradesinden yana kullanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Liste detayları

Verilen liste hakkında bazı istatistik bilgileri de paylaşan Feti Yıldız şu ifadeleri kaydetti: “600 adayımızın arasından 510 erkek 90’ı kadın adayımızdır. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş gurubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş üzerinde de 117 adayımız vardır. 16 engelli vatandaş listede yer almıştır. Adaylarımızın yüzde 70’i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. Yüzde 30’u lise ve dengi okullardır.”