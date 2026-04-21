MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığına Sevim Köseliören'in atandığını duyurdu.
MHP'li Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 21, 2026
