MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın Kıbrıs’taki bir otelde kumar masasında olduğu bir fotoğraf kamuoyuna yansımıştı.

Alıcık konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bir program için gittiğimiz otel. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de gittim. O karede normalde başka arkadaşlarımızda var. Ama sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapıyorlar. Benim kumarla işim olmaz” diye konuşmuştu.

Alıcık görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" ifadelerini kullandı.